Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.

Haftanın son müsabakasında Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti

Konuk ettiği Eşin Group Nazilli Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Batman Petrolspor, puanını 6'ya çıkardı ve haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup'ta 2. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

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