Futbol: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlandı.
Haftanın son müsabakasında Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti
Konuk ettiği Eşin Group Nazilli Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Batman Petrolspor, puanını 6'ya çıkardı ve haftayı lider tamamladı.
Beyaz Grup'ta 2. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BATMAN PETROLSPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2.BITEXEN DÜZCESPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3.ŞANLIURFASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|4.ÇORUM FK
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.AFJET AFYONSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|8.İNEGÖLSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|9.ANKARASPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11.ESENLER EROKSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|12.MENEMEN FK
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|13.TARSUS İDMAN YURDU
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|14.ISPARTA 32
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|15.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|16.BURSASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17.SİVAS BELEDİYESPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|18.SOMASPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
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