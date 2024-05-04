TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Bursaspor Maçında Sahadan Çekildi - Son Dakika
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Vanspor FK, Bursaspor Maçında Sahadan Çekildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Vanspor FK, Bursaspor Maçında Sahadan Çekildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı. Vanspor FK, Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kaldı. Daha sonra her iki takım da mücadeleye başladı. Ancak Vanspor FK futbolcuları, teknik heyetin yönlendirmesiyle 22. dakikada sahadan çekildi.

04.05.2024 16:13
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı.

Grupta 80 puanlı lider Esenler Erokspor'un ardından 78 puanla 2. sırada yer alan Vanspor FK, 38. hafta mücadelesinde bir alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Bursaspor'a konuk oldu.

Van temsilcisi, Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında santranın yakınında hareketsiz kaldı.

Bu sırada yeşil beyazlı ev sahibi ekip, aralarında top çevirdi.

Daha sonra her iki takım da mücadeleye başladı.

Vanspor FK futbolcuları, 0-0 devam eden maçın 22. dakikasında teknik heyetin yönlendirmesiyle sahadan çekildi. Daha sonra her iki takımın oyuncuları, soyunma odasına gitti.

Grupta normal sezonu ilk sırada tamamlayacak ekip, direkt Trendyol 1. Lig'e yükselecek. İkinci sırada yer alacak takım ise play-off etabını birinci tamamlayacak ekiple finalde bir üst lige çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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