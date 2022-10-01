Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 7 hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Somaspor- Tarsus İdman Yurdu: 0-1
Arnavutköy Belediyespor- İnegölspor: 1-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor- Ankaraspor: 0-1
Batman Petrolspor- Sivas Belediyespor: 3-0
Menemen FK-Bitexen Düzcespor: 2-2
Şanlıurfaspor- Bayburt Özel İdare: 3-0
Bursaspor- Esenler Erokspor: 0-3
Isparta 32 Spor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
Hes İlaç Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırmızı Grup:
GMG Kastamonuspor- Fethiyespor: 0-0
Etimesgut Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 1-2
Ankara Demirspor- Pazarspor: 2-0
Serik Belediyespor- Bucaspor 1928: 1-5
Kocaelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 3-0
Sarıyerspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-2
TECO Karacabey Belediyespor- Adıyaman FK: 2-1
İskenderunspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0
Diyarbekirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1
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