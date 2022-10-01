Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

01.10.2022 21:28
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 7 hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 7 hafta mücadelesi oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Somaspor- Tarsus İdman Yurdu: 0-1

Arnavutköy Belediyespor- İnegölspor: 1-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor- Ankaraspor: 0-1

Batman Petrolspor- Sivas Belediyespor: 3-0

Menemen FK-Bitexen Düzcespor: 2-2

Şanlıurfaspor- Bayburt Özel İdare: 3-0

Bursaspor- Esenler Erokspor: 0-3

Isparta 32 Spor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Hes İlaç Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırmızı Grup:

GMG Kastamonuspor- Fethiyespor: 0-0

Etimesgut Belediyespor- 1461 Trabzon FK: 1-2

Ankara Demirspor- Pazarspor: 2-0

Serik Belediyespor- Bucaspor 1928: 1-5

Kırşehir FK- Uşakspor: 3-0

Kocaelispor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 3-0

Sarıyerspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-2

TECO Karacabey Belediyespor- Adıyaman FK: 2-1

İskenderunspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0

Diyarbekirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-1

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Kaynak: AA

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