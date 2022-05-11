TFF 2. Lig'de çeyrek, 3. Lig'de yarı final heyecanı başlıyor - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de çeyrek, 3. Lig'de yarı final heyecanı başlıyor

11.05.2022 10:59
TFF 2. Lig'de çeyrek, 3. Lig'de yarı final heyecanı başlıyor

Futbolda TFF 2. Lig ve 3. Lig'de normal sezonların tamamlanmasının ardından play-off mücadeleleri başlıyor.

Futbolda TFF 2. Lig ve 3. Lig'de normal sezonların tamamlanmasının ardından play-off mücadeleleri başlıyor.

TFF 2. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ve play-off oynamaya hak kazanan takımlar, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olabilmek için mücadele edecek.

Çift devreli lig müsabakaları sonunda çeyrek finali geçen takımlar gruplarında yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki grubun yarı final eşleşmesinde tur atlayan ekipler ise final müsabakasında karşılaşacak.

TFF 2. Lig'de çeyrek final ilk ve rövanş maçları 12 ve 16 Mayıs, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs, final karşılaşması ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Ligde yarın yapılacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

20.00 Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus İlçe)

20.00 Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

16.00 An Zentrum Bayburt Özel İdarespor-1461 Trabzon (Bayburt Genç Osman)

16.00 Sivas Belediyespor-Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ve play-off oynamaya hak kazanan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yarı finalde mücadele edecek.

Her grupta ayrı yapılan final müsabakalarını kazanan 3 takım, TFF 2. Lig'e yükselecek.

Play-off yarı final ilk maçları 12 ve 13 Mayıs, rövanşları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak.

Yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

1. Grup:

16.00 Artvin Hopaspor-Belediye Kütahyaspor (Hopa İlçe)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bolluca)

3. Grup:

16.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)

20.00 Orduspor 1967-İçel İdmanyurdu (Yeni Ordu)

13 Mayıs Cuma:

2. Grup:

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Dağılgan)

20.00 52 Orduspor-İskenderunspor (Yeni Ordu)

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Bodrumspor avantaj peşinde Bodrumspor avantaj peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Play Off, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de çeyrek, 3. Lig'de yarı final heyecanı başlıyor - Son Dakika


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