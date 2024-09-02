TFF 2. Lig'de İlk Hafta Maçları Tamamlandı

TFF 2. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.
Ligde sezonun açılış haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Karaköprü Belediyespor- Kırklarelispor: 1-2
İskenderunspor-Tuzlaspor: 0-0
Altınordu- İnegölspor: 2-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor: 1-0
Altay-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Batman Petrolspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-0
Fethiyespor- GMG Kastamonuspor: 3-4
Kırmızı Grup
Vanspor FK-Belediye Derincespor: 2-1
Motolux 68 Aksarayspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-0
Somaspor-Diyarbekirspor: 2-0
Merkür Jet Erbaaspor- Bucaspor 1928: 1-2
Ankara Demirspor-Serik Belediyespor: 1-1
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK- Karacabey Belediyespor: 1-1
Çimentaş Elazığspor- Karaman FK: 1-0
Giresunspor-Nazillispor: 1-0
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