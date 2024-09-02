TFF 2. Lig'de İlk Hafta Maçları Tamamlandı

Spor

TFF 2. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.

Ligde sezonun açılış haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Trabzon FK- Isparta 32: 2-0

Karaköprü Belediyespor- Kırklarelispor: 1-2

İskenderunspor-Tuzlaspor: 0-0

Altınordu- İnegölspor: 2-0

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor: 1-0

Altay-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Batman Petrolspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-0

Fethiyespor- GMG Kastamonuspor: 3-4

Kırmızı Grup

Vanspor FK-Belediye Derincespor: 2-1

Motolux 68 Aksarayspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-0

Somaspor-Diyarbekirspor: 2-0

Merkür Jet Erbaaspor- Bucaspor 1928: 1-2

Ankara Demirspor-Serik Belediyespor: 1-1

Arnavutköy Belediyesi Futbol SK- Karacabey Belediyespor: 1-1

Çimentaş Elazığspor- Karaman FK: 1-0

Giresunspor-Nazillispor: 1-0