Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yapılan antrenmana takıma yeni transfer olan oyuncularda katıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda, top kapma ve çift kale maç çalışması da yapıldı. Oyuncuların idmanda hayli istekli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonspor hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ediyor - Son Dakika

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