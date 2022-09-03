Afyonspor hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ediyor - Son Dakika
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Afyonspor hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ediyor

03.09.2022 10:07
Afyonspor hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği akşam antrenmanı ile devam etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği akşam antrenmanı ile devam etti.

Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yapılan antrenmana takıma yeni transfer olan oyuncularda katıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda, top kapma ve çift kale maç çalışması da yapıldı. Oyuncuların idmanda hayli istekli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da Tayfun Yanar, Çatalcaspor'da Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonspor hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ediyor - Son Dakika
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