Menemenspor'da teknik direktörlüğe Özden Töraydın getirildi - Son Dakika
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Menemenspor'da teknik direktörlüğe Özden Töraydın getirildi

03.08.2022 11:28
Menemenspor'da teknik direktörlüğe Özden Töraydın getirildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktörlüğe Özden Töraydın'ın getirildiği bildirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktörlüğe Özden Töraydın'ın getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altay ve Şanlıurfaspor'da görev alan Töraydın'ın Menemenspor ile her konuda anlaştığı kaydedildi.

Töraydın'ın ekibinde Erkan Bulut ve Erhan Kurt'un yardımcı antrenör, Görkem Güngör'ün atletik performans antrenörü, Kıvanç Bozkurt'un kaleci antrenörü, Çağdaş Candan'ın maç performans analiz antrenörü, Serhat Alpay'ın ise oyuncu izleme antrenörü olarak görev yapacağı bildirildi.

Teknik Direktör Özden Töraydın ve ekibi, Afyonkarahisar kampına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmas Sportif Yatırımlar A.Ş. üst yöneticisi Barış Orhunbilge, "Kuzey Yıldızı diye adlandırdığımız Menemen FK, çok önem verdiğimiz bir proje. Her açıdan örnek bir model oluşturacak Menemen FK'da bu açıdan Sayın Töraydın'a da önemli görevler düşüyor. Kendisiyle iki yıllık uzun bir yolculuğa başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhunbilge, 15 oyuncu ile başlayan transfer hamlelerinin devam edeceğini de kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Erhan Kurt, Bozkurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor'da teknik direktörlüğe Özden Töraydın getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemenspor'da teknik direktörlüğe Özden Töraydın getirildi - Son Dakika
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