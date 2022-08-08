TFF 2. Lig'de mücadele eden Pazarspor, Başakşehir FK'da forma giyen stoper Bedirhan Özyurt ile anlaşma sağladı. Bedirhan, daha önce U19 süper liginde 50 müsabakada forma giyerken, Ümit Milli Takım 'da da görev aldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Pazarspor, Bedirhan Özyurt'u renklerine bağladı - Son Dakika

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