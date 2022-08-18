Pazarspor, Önder Selimoğlu'nu renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, golcü oyuncu Önder Selimoğlu'nu transfer etti.
Pazarspor, Ağrı 1978 Spor'da forma giyen forvet Önder Selimoğlu ile 1 yıllığına anlaşma sağladı. Selimoğlu, Pazarspor'un Erzurum'daki kampına katıldı. - RİZE
Kaynak: İHA
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