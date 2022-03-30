TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0

30.03.2022 16:18
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Hüseyin Can xx, Tuncay Ercan

Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Muhammet Yahya Akbulut xx, Sezgin Coşkun xx, Berkay Tanır xx (Berkay Köse dk. 88 ?), Kaan Gaman xx, Utku Kızılkaya xx, Arda Okumuş xx, Bartu Göçmen xx, Ömer Faruk Söyler xx, Hasan Alp Altınoluk xxx (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 81 ?), Doğukan Ünal xx (Hasan Ulaş Uyğur dk. 76 x)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Akhisar Belediyespor: Enes Kimia xx, Cengiz Demir xx, Furkan Korkut (Serkan Sefil dk. 65 xx), Mert Özyıldırım (Yusuf Kanal dk. 58 xx), Bertuğ Bayar xx, Yusuf Cihat Çelik xx, Oğuzcan Kesgin xx (Mert Efe Çölbeyi dk.59 xx), İbrahim İçuz (Recep Kutun dk. 83 ?), Gökmen Aydoğdu xx, Enes Tayfun xx, Kemal Cingirt xx

Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz

Goller: Hasan Alp Altınoluk (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Sezgin Coşkun, Bartu Göçmen, Arda Okumuş, Doğukan Ünal, Muhammet Yahya Akbulut, Kaan Gaman (Eskişehirspor), Enes Kimia, İbrahim İçuz, Yusuf Kanal (Akhisar Belediyespor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0

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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 BÜ Alanya Kestelspor: 0 TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 BÜ Alanya Kestelspor: 0 TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Diyarbekirspor: 0 TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Diyarbekirspor: 0

Akhisar Belediyespor, Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Akhisar Belediyespor: 0 - Son Dakika
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