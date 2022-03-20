TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Tarsus İdman Yurdu: 5 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Tarsus İdman Yurdu: 5

20.03.2022 16:08
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Tarsus İdman Yurdu: 5

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'na karşı 5-1 mağlup oldu.

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu'na karşı 5-1 mağlup oldu.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Selim Özen xx, Harun Reşit Güngör xx, Muhammed Yıldız xx

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer x, Arda Okumuş x, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Hasan Ulaş Uyğur x (Utku Kızılkaya dk.65 x), Onur Bayramoğlu (Hasan Alp Altınoluk dk. 46 x), Tolga Yakut x, Berkay Tanır x (Onurhan Uyanık dk. 64 x), Buğra Çağlıyan x, Doğukan Ünal x (Kaan Gaman dk. 76 x), Onur Arı xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdülaziz Demircan xx, Abdussamed Karnuçu xx (Sinan Kalaycı dk. 76 x), Hakan Demir xx (Azad Filiz dk. 76 xx), Gökhan Meral xxx, Volkan Altınsoy xxx, Sefa Durmuş xxx, Erman Bulucu xxx, Batuhan Salman xx (Cengiz Ötkün dk. 60 xx), Alperen Pak xx (Uygar Mert Zeybek dk. 72 x), Artun Akçakın (Özgür Can Özcan dk. 71 x), Eren Keleş

Goller: Onur Arı (dk. 8) (Eskişehirspor), Bartu Göçmen (dk. 26 k.k.) Eren Keleş (dk. 43), Batuhan Salman (dk. 45), Artun Akçakın (dk. 66 ve 71) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Doğukan Ünal, Onur Bayramoğlu, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Batuhan Salman, Gökhan Meral, Azad Filiz (Tarsus İdman Yurdu) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Tarsus İdman Yurdu: 5
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Tarsus İdman Yurdu: 5

YORUMLAR
500
Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 İçel İdmanyurduspor: 5 TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 İçel İdmanyurduspor: 5

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Tarsus İdman Yurdu: 5 - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:14:31. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Tarsus İdman Yurdu: 5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement