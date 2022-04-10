TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1

10.04.2022 17:03
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Bingöl xx, Emin Barlas xx, Azad İlhan xx

Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Muhammet Akbulut xx, Kaan Gaman x (Hasan Uyğur dk. 46 x), Arda Okumuş xx, Sezgin Çolpan x (Göktuğ Ünüvar dk. 90+2 ?), Bartu Göçmen xxx, Berkay Tanır xx, Utku Kızılkaya x, Ömer Söyler x (Onur Arı dk. 46 x), Hasan Altınoluk xx, Doğukan Ünal x (Eren Altıntaş dk. 82 ?)

Uşakspor: Amir Güren xx, Mete Sevinç x, Emre Coşkun x (Berkay Özer dk. 32 x), Muhammed Kunat xx, Şamil Başaran x, Berkay Samancı xx, İbrahim Şirin xx, Mehmet Boztepe xxx, İbrahim Demir xx (Alperen Kahraman dk. 83 ?), Resul Türkkalesi xx, Noyan Öz x (Murad Gönen dk. 68 x)

Goller: Onur Arı (dk. 72) (Eskişehirspor), Şamil Başaran (dk. 75) (Uşakspor)

Sarı Kart: Bartu Göçmen (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1

YORUMLAR
500
Uşakspor 3 puan peşinde Uşakspor 3 puan peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1 - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement