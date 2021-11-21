TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Kahramanmaraşspor: 0 Adıyaman FK: 4

Goller: Ahmet Kaan Ergün (dk. 38), Cengizhan Akgün (dk. 46 ve 57), Muhammet Akpınar (dk. 90+2) (Adıyaman FK)

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Kahramanmaraşspor'un sahasının bakımda olması nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta rakibi Adıyaman FK'ya 4-0 mağlup oldu.

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