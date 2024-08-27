TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Spor

TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve TFF 2. Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulanırken, kulüplerin talep ve önerilerinin de ele alındığı bildirildi.