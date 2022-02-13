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TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5

13.02.2022 16:54
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Pazarspor kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 5-0'lık skor ile mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Pazarspor kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 5-0'lık skor ile mağlup oldu.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Barış Çardaklı xx, Anıl Küçükkaraca xx

Pazarspor: Melikhan x, Hüseyin Eray xx (Taşkın Kartal dk. 84 x), Feyyaz Aydil xx, Oğuzhan Demir xx (Atakan Ekiz dk. 67 xx), Berk Kervankıran xx (Muhammet Burak dk. 46 xx), Mehmet Demirözü xx, Muhammet Mustafa xx (Uğurcan Semizoğlu dk. 46 xx), Erkan Çam x, Muhammet Emin Balcılar xx (Yusuf Ağın dk. 65 xx), Mehmet Kuruoğlu xx, Kadir Kaan Yurdakul xx

Teknik direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Şanlıurfaspor: Tolgahan xx, Dilaver Güçlü xxx (Muhammed Enes dk.86 ?), Feyyaz Belen xx, Erkan Kaş xxx, Mustafa Durak xx (Samed Karakoç dk.73 xx), Burak Asan xx, Muhammed Raşit xx, Fırat Arıkan xx, Caner Koca xx (Ferhan Evren Dk.87 x) Muhammed Enes Durmuş xx, Sinan Kurumuş xxx (Hüseyin Çolak dk.74 xxx)

Teknik direktör: Serdar Bozkurt

Goller: Dk.18 Dilaver Güçlü (dk.18 pen.), Sinan Kurumuş (dk.30), Erkan Çam (dk.58 k.k.), Erkan Kaş (dk.69), Hüseyin Çolak (dk.85) (Şanlıurfaspor)

Sarı kart: Muhammet Emin Balcılar (Pazarspor), Muhammed Raşit, Ferhan Evren (Şanlıurfaspor) - RİZE

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5

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Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Pazarspor, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Şanlıurfaspor: 5 - Son Dakika
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