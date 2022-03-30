TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1

30.03.2022 17:04
TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Onur Bingöl xx, Mikail Can xx, Hakan Erkan xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Taşkın Kartal xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Hüseyin Eray Karataş xx (Oğuzhan Eskiköy dk.86 ?), Mehmet Kuruoğlu xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Feyyaz Aydil xx (Muhammed Yıldırım dk. 81 ?), Erkan Çam xx (Uğur Can Semizoğlu dk.87 ?), Mehmet Demirözü xx, Atakan Ekiz xx (Berk Kervamkıran dk.58 xx), İlhan Topatar xx (Burak Taşdemir dk.60)

Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Ahmet Sabri Fener xx, Fatih Mankır xx, Ahmet Önay xx (Nafican Yardımcı dk. 88 ?), Adem Eren Kabak xx, Mustafa Apardı xx, Batuhan Demirel xx (Güray Gazioğlu dk. 46 xx), Salim İyik xx (Fuat Duran dk. 60 xx), Hacı Ömer Doğru xx (Batuhan Altıntaş dk. 59 xx), Seydi Kayasoy xx, Mehmet Ali Büyüksayar xx (Feridun Kıroğlu dk.80 ?), Eyüp Poyraz xx

Teknik Sorumlu: Ender Traş

Goller: Feyyaz Aydil (dk. 43), Hüseyin Eray Karataş (dk. 58) (Pazarspor), Mustafa Apardı (dk. 89) (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: İlhan Topatar, Tunahan Dikişci, Muhammed Emin Balcılar (Pazarspor), Fatih Mankır, Adem Eren Kabak, Ahmet Sabri Fener (Karatay Termal 1922 Konyaspor) - RİZE

TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1
TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1

YORUMLAR
500
Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor Göztepe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor Off-road ekipleri Gediz'de buluştu Off-road ekipleri Gediz'de buluştu

Konyaspor, Pazarspor, Karatay, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:54 Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:12:27. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement