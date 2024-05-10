TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu - Son Dakika
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Spor

TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu

TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programını açıkladı. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak olan maçların ilk ayağı 13 Mayıs'ta, rövanş müsabakaları ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İlk maçlarda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon FK ve Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Rövanş maçlarında ise 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor mücadele edecek.

10.05.2024 19:41
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TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak eşleşmelerin ilk maçları 13 Mayıs'ta, rövanş müsabakaları ise 17 Mayıs'ta oynanacak.

Maçların programı şu şekilde:

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- 1461 Trabzon FK (Mersin)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzincan 13 Şubat)

17 Mayıs Cuma:

15.30 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor (Iğdır Şehir)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig play-off 2. tur maç programı belli oldu - Son Dakika
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