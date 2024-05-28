TFF 2. Lig Play-Off Finali Sivas 4 Eylül Stadyumu\'nda oynanacak

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakası, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü arasında oynanacak mücadele 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL
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