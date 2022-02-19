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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0

19.02.2022 15:08
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Şenol Bektaş xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Oğuz Kocabal xx, Eyüpcan Delibalta xx, Ali Özgün xx (Tahir Babaoğlu dk. 68 xx), Ömer Bozan xx (Umut Sönmez dk. 78 x), Okan Dernek xx (Hurşit Taşçı dk. 85 ?), Ozan Sol xxx (Onur Ramazan Toprak dk. 78 x), Mehmet Mustafa Yıldızaç xx, Burak Süleyman xx, Onur Karakabak xx

Ankaraspor: Metin Erol xx, Gökhan Kurumuş xx, Furkan Çil xx, Sedat Cengiz xx, Şahin Fıstıkçı xx, Alaettin Batuhan Tur xx, Erdal Öztürk xx (Mehmet Yiğit dk. 90 ?), Mehmet Gürkan Öztürk xx, Doğukan İnci xx (Erbay Eker dk. 34 xx (Engin Bekdemir dk. 83 ?)), Recep Yemişci xx, Orhan Aktaş xx

Gol: Burak Süleyman (dk. 13) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Recep Yemişci, Gökhan Kurumuş, Sedat Cengiz, Engin Bekdemir (Ankaraspor), Ali Özgün, Çağlayan Menderes, Okan Dernek (Sakaryaspor) - SAKARYA

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 Ankaraspor: 0 - Son Dakika
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