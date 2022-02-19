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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0

19.02.2022 16:07
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Tarık Güldal xx, Adem Şahan xx, Hakan Akkaynak xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xxx (Doğancan Kılıç dk. 87 ?), Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 87 ?), Alpay Koçaklı xx, Oğuzhan Bozkurt xx (Doğan Karakuş dk. 70 x), Ozan Kılıçoğlu xxx, Furkan Sağman xxx (Çağrı Tekin dk. 87 ?), Eşref Korkmaz xx, Yücel Candemir xx (Abdullah Topkara dk. 70 xx), Enes Yılmaz xx

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay xx, Mertcan Aşçı xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Recep Türköz x (Hakkı Can Aksu dk. 38 xx), Murat Yıldırım xx (Aykut Akgün dk. 77 x), Serkan Yavuz xx, Volkan Okumak xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Atakan Akkaynak dk. 46 xx), Mehmet Akyüz xx (Volkan Keskin dk. 77 x), Sefa Akın Başıbüyük xx, Mahsun Çapkan xx (Kürşat Altunkaya dk. 82 ?)

Goller: Gökhan Çetinus (dk. 27), Abdullah Topkara (dk. 74) (Sivas Belediyespor)

Kırmızı kart: Berkay Değirmencioğlu (dk. 33) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Furkan Sağman, Oğuzhan Bozkurt (Sivas Belediyespor), Atakan Akkaynak, Aykut Akgün (Çorum FK) - SİVAS

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0

YORUMLAR
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Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Bozkurt, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Çorum FK: 0 - Son Dakika
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