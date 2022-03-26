TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Son Dakika
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TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3

26.03.2022 16:07
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Müsabakada Zonguldak Kömürspor, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Stad: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Mehmet Ali Özer xx, Sedat Etik xx, Kadir Akıllı xx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Selim x (Eyüp dk. 61 x), Hakan xx, Ali x (Muhammed Ali dk 55 x), Emre x (Oğuzhan dk. 67 x), Sefa x (Hüseyin dk. 67 x), Rıdvan x (Tezcan dk. 55 x), Ercüment xx, Aykut x, Embiya x, Fatih xx

Amed Sportif: Bekir xx, Hüseyin xx, Anıl xx, Cenk x, Oğuz x (Metin dk. 82), Kerem xx, Muhlis xx, Kutay xx, Mansur x (Fatih dk. 71 x), Bünyamin x (İsmail dk. 82 x), Okan x (Mustafa dk. 79 x)

Goller: Selim (dk. 43 k.k.), Okan (dk. 51), Muhlis (dk. 62) (Amed Sportif Faaliyetler), Muhammed Ali (dk. 80) (Zonguldak Kömürspor)

Kırmızı kart: Aykut Emre (dk. 83) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Hakan Çevik, Embiya (Zonguldak Kömürspor), Hüseyin, Cenk (Amed Sportif Faaliyetler) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3

YORUMLAR
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TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Sakaryaspor: 0 TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Sakaryaspor: 0

Futbol Federasyonu, Muhammed Ali, Zonguldak, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Son Dakika
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