Nazilli Belediyespor ilk sınavda - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor ilk sınavda

27.08.2022 12:11
Nazilli Belediyespor ilk sınavda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın ilk maçında Afjet Afyonspor'la sahasında karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın ilk maçında Afjet Afyonspor'la sahasında karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Hasan Kaçar'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öcal, lige iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Öcal, "Sezon öncesi çok iyi çalıştık. Emeklerimizin karşılığını alacağız, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor ilk sınavda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor ilk sınavda - Son Dakika
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