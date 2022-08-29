Menemen FK'dan mutlu başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK'dan mutlu başlangıç

29.08.2022 10:32
Menemen FK'dan mutlu başlangıç

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanmayla birlikte sezona iddialı başlayan Menemen Futbol Kulübü, ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçerek 3 puanı kaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanmayla birlikte sezona iddialı başlayan Menemen Futbol Kulübü, ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçerek 3 puanı kaptı. Yenilenen yönetim, teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla ilk kez taraftarın huzuruna çıkan sarı-lacivertliler, Emre Keskin'in golüyle galibiyete uzandı. İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, maçın ardından tecrübeli bir ekiple iş başı yaptıklarını belirtti.

Orhunbilge, "Mükemmel bir görev bölümü, kusursuz iş tanımları, hızlı düşünüp çabuk  oynayarak zorlu süreci geride bırakmayı başardık. Merkezdeki idari bina ve statta yaklaşık bir aylık çalışma geride kaldı. Şimdi Çavuşköy ve Kesikköy'deki tesislerimize başlıyoruz. Bir ay gibi kısa bir sürede transfer, idari ve teknik kadro yapılanması,  kamp, lig hazırlıkları, kurumsal alandaki çalışmalar dahil her şeyi tamamladık. Esenler Erokspor galibiyeti ise tüm bu güzel çalışmaların bir sonucu oldu" yorumu yaptı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Karşıyaka'da en kritik hafta Karşıyaka'da en kritik hafta Menemen FK, sezona galibiyetle başladı Menemen FK, sezona galibiyetle başladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Esenler, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK'dan mutlu başlangıç - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen FK'dan mutlu başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement