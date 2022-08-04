Balıkesirspor'a taze kan - Son Dakika
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Balıkesirspor'a taze kan

04.08.2022 11:08
Balıkesirspor'a taze kan

TFF 2'nci Lig'de iç transferde birçok önemli futbolcusuyla yeniden anlaşan transfer yasaklısı Balıkesirspor, altyapıdan Hüseyin Karabey'i de profesyonel yaptı.

TFF 2'nci Lig'de iç transferde birçok önemli futbolcusuyla yeniden anlaşan transfer yasaklısı Balıkesirspor, altyapıdan Hüseyin Karabey'i de profesyonel yaptı. Hüseyin için düzenlenen imza törenine Başkan Nedim Ömer ve Asbaşkan Emre Varol katıldı. Transfer yasağını kaldırabilmek için arayışta olan Balıkesir'de kamp programı da belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, 8-20 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak. Bal-Kes kampta 11, 14, 17 ve 19 Ağustos tarihlerinde 4 hazırlık maçı oynayacak.


- Balıkesir
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Balıkesirspor'da imzalar sürüyor Balıkesirspor'da imzalar sürüyor Bal-Kes'te iç transfer bütün hızı ile sürüyor Bal-Kes'te iç transfer bütün hızı ile sürüyor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Karabey, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'a taze kan - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesirspor'a taze kan - Son Dakika
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