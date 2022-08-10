Bucaspor 1928 Taşkın Çalış'ı aldı - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Taşkın Çalış'ı aldı

10.08.2022 10:26
Bucaspor 1928 Taşkın Çalış'ı aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, orta saha takviyesi yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, orta saha takviyesi yaptı. Şu ana kadar Erhan Şentürk, Lokman Gör ve Furkan Çil gibi önemli isimleri kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Taşkın Çalış'la da söz kesti. Son olarak Spor Toto 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'nde oynayan deneyimli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. Futbolculuk yaşamına Gaziantepspor'da başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Bursaspor, Akhisarspor, Gümüşhanespor, Menemenspor ve Balıkesirspor'da top koşturdu. Geçen sezon Keçiörengücü'nde 25 maça çıkan Taşkın, 1607 dakika süre aldı. Taşkın ligde 6 asist yaptı. Taşkın, Balıkesirspor forması giyerken 2020-2021 sezonunda Akhisarspor maçında serbest vuruştan 3 gol atarak tarihe geçmişti.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erhan Şentürk, Taşkın Çalış, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Taşkın Çalış'ı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 Taşkın Çalış'ı aldı - Son Dakika
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