TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanlarından Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanlarından Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

02.08.2022 16:49
TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanlarından Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, kulüp başkanları ve TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra 2 ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile yönetim kurulu üyeleri Hamit Altıntop, Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve TFF yetkilileri yer aldı.

Görüşmede, 2022-2023 sezonuna ilişkin gündem ile ilgili konuların değerlendirildiği ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ziyaret sonunda Mehmet Büyükekşi'ye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi adına Başkan Hasan Gökçe tarafından plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanlarından Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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