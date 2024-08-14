TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2010/11 sezonu için komisyon kurmaya karar verdiği öne sürüldü. Odatv'ye konuşan Hacıosmanoğlu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hacıosmanoğlu çıkan haberlerin yalan olduğunu ifade etti.