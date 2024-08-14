Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2010/11 sezonu için komisyon kurmaya karar verdiği öne sürüldü. Odatv'ye konuşan Hacıosmanoğlu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hacıosmanoğlu çıkan haberlerin yalan olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Spor › TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu - Son Dakika
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