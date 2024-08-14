TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu - Son Dakika
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TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu

TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2010-2011 sezonu şike kumpasıyla ilgili komisyon kuracağı iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesapları ve bazı sitelerde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Hacıosmanoğlu, çıkan haberlerin yalan olduğunu ifade etti.

14.08.2024 13:44
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2010/11 sezonu için komisyon kurmaya karar verdiği öne sürüldü. Odatv'ye konuşan Hacıosmanoğlu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hacıosmanoğlu çıkan haberlerin yalan olduğunu ifade etti.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sosyal Medya, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: ibrahim başkan BEŞİKTAŞIN 1959 öncesi 4 tane şampiyonluğu var acilen onaylayın 4 cü yıldızımızı takalım adaletin gereğini yapın 32 42 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Adamlar 8 maçta şike yapıyor. Görüntüler, itiraflar, ses kayıtları. Ama nafile.Yanlarına kaldı. İtalyada Juventus sadece ses kayıtları baz alınarak küme düşürüldü. Ama onlar saygın lig. Bizimkiler korktu. Fenerbahçeyi düşürürsek havuz gelirleri azalacak dediler bari pisliği halı altına süpürelim dediler. Teklif kulağa yansımamış, şike sahaya yansımamış. Hopp bitti. 27 44 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Evet açılmalı 7bahce ve 8ttas hesabını vermeli 6 1 Yanıtla
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