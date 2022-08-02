Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

02.08.2022 21:38

TFF, 2022-2023 sezonunda Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda deplasman yasaklarının kaldırıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendi aralarında yapacağı maçlarda deplasman yasağı uygulanacağı iddiası ortalığı birbirine kattı. Türkiye'nin önde gelen kulüplerine gönül veren taraftarlar, "Deplasmanıma dokunma" etiketiyle tepkisini dile getirdi.

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sosyal medyada ortaya atılan "Deplasman yasağı" iddiası gündeme oturdu.

3 BÜYÜKLERİN ARASINDAKİ MAÇLARDA DEPLASMAN YASAĞI UYGULANACAĞI İDDİASI

Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan, Süper Lig'de deplasman yasağının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlarda uygulanmaya devam edeceğine yönelik bilgi aldıklarını paylaştı. Bu iddia sonrası sosyal medya üzerinde 3 büyüklerin taraftarları adeta güçlerini birleştirdi.

Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran 'Deplasman yasağı' iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü

"DEPLASMANIMA DOKUNMA"

"Deplasmanıma dokunma" etiketiyle sosyal medyada binlerce paylaşım yapan taraftarlar, olası bir deplasman yasağına tepkilerini en sert şekilde gösterdi.

Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran 'Deplasman yasağı' iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü
Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran 'Deplasman yasağı' iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü
Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran 'Deplasman yasağı' iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü
Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran 'Deplasman yasağı' iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü
Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran 'Deplasman yasağı' iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü
Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran 'Deplasman yasağı' iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü
YORUMLAR
500
Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi

Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ile ilgili '3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak' iddiası sosyal medyayı karıştırdı! - Son Dakika


Son Dakika
21:15 Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı
20:42 Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı!
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı
20:06 İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatına yönelik ilk gemi Ukrayna'dan yola çıkarak Kumköy'de demirledi!
20:04 Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
18:45 Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 21:49:28. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement