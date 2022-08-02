Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sosyal medyada ortaya atılan "Deplasman yasağı" iddiası gündeme oturdu.
Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan, Süper Lig'de deplasman yasağının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlarda uygulanmaya devam edeceğine yönelik bilgi aldıklarını paylaştı. Bu iddia sonrası sosyal medya üzerinde 3 büyüklerin taraftarları adeta güçlerini birleştirdi.
"Deplasmanıma dokunma" etiketiyle sosyal medyada binlerce paylaşım yapan taraftarlar, olası bir deplasman yasağına tepkilerini en sert şekilde gösterdi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig ile ilgili '3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak' iddiası sosyal medyayı karıştırdı! - Son Dakika