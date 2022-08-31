ES Elazığsporlu futbolculardan maça davet - Son Dakika
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ES Elazığsporlu futbolculardan maça davet

31.08.2022 12:50
ES Elazığsporlu futbolculardan maça davet

TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek olan ES Elazığspor'da futbolcular, taraftarları maça davet etti.

TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek olan ES Elazığspor'da futbolcular, taraftarları maça davet etti.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Takımın önemli futbolcularından Feyzullah Şahin Güneş ile kaptan Mesut Saray önemli maç hakkında değerlendirmelerde bulunarak, taraftarları maça beklediklerini söyledi.

Çok güzel bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Feyzullah Şahin Güneş, "Hepimiz, Kelkit maçının bilinci içerisindeyiz. Tüm takım olarak maça konsantreyiz ve sezona şampiyonluk parolasıyla giriyoruz. Allah nasip ederse bir seriye başlamak istiyoruz. Hem camiamızı, hem hocalarımızı, hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Sezon sonu da o kupayı Elazığ'a getirmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz Kelkit maçı. Olaylara periyot, periyot bakmamız lazım. Taraftarımızın önünde güzel bir netice alırsak her şey daha güzel olacak. Sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Takım kaptanı Mesut Saray ise, "İnşallah lige iyi başlarız. Sezona iyi başlamak için her şeyi yaptık. Aile içinde yaşanabilecek her şeyi yaşadık. Camiamızla kenetlenip, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Geçen sene bir birliktelikle ligde kaldık. Bu sene de aynı birlik beraberlikle başarıya ulaşmak istiyoruz. Biz kendi gücümüzü biliyoruz. Herkesin de bu takımın başarılı olmasını istediğini biliyoruz. Biz de saha içinde gerekli mücadeleyi vereceğiz. Çağrımız taraftarımıza herkes yanımızda olsun. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığsporlu futbolculardan maça davet - Son Dakika

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