ES Elazığspor Başkanı Çayır: "Lige kazanarak başlamak istiyoruz" - Son Dakika
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ES Elazığspor Başkanı Çayır: "Lige kazanarak başlamak istiyoruz"

30.08.2022 12:16
ES Elazığspor Başkanı Çayır: "Lige kazanarak başlamak istiyoruz"

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek olan ES Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır, 3 puanla sezona başlama arzusunda olduklarını söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek olan ES Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır, 3 puanla sezona başlama arzusunda olduklarını söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup 1. hafta maçında Entegre Solar Elazığspor, 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Doğukent Stadında 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek. Sezona galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-beyazlı ekipte, bu maçın hazırlıkları Teknik Direktör Ramazan Çelik refakatinde kulüp tesislerinde devam ediyor. Hazırlık maçlarını oldukça verimli geçiren ve tek yenilgi alıp, 3 maçtan galibiyetle ayrılan bordo-beyazlılar, aynı ritmi ligde de sürdürmek istiyor.

"Güzel bir başlangıç istiyoruz"

Sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Kulüp Başkanı Serkan Çayır, "Güzel bir kamp döneminin ardından takımımız antrenmanlarına tesislerimizde devam ediyor. Son olarak Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Aksaray Gençlikspor'la bir hazırlık maçı yaptık ve artık lige konsantre olduk. Takımımızda Allah'a şükür eksik oyuncumuz yok. Maç haftasındayız ve hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Umuyorum ki lige kazanarak başlayacağız. Güzel bir başlangıç istiyoruz. Pazar günü oynanacak olan maçta tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Güzel, sakatlıksız, başarılarla dolu bir sezon inşallah bizlerle olsun" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığspor Başkanı Çayır: 'Lige kazanarak başlamak istiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ES Elazığspor Başkanı Çayır: "Lige kazanarak başlamak istiyoruz" - Son Dakika
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