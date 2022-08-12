Yeni Mersin İdman Yurdu, 3 futbolcu transfer etti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve sezona şampiyonluk parolasıyla giren Yeni Mersin İdman Yurdu, Aziz Aksoy, Onur Erdem Beytaş ve Abdurrahman Emek'i renklerine bağlayarak, kadrosunu nokta transferlerle güçlendirdi.

Transfer komitesi, Teknik Direktör Ersin Aka ve Sportif Direktör Vedat Çoban'ın büyük titizlikle çalışmalarını yürüttüğü transfer çalışmalarında sona gelindi ve kulüp transferleri arka arkaya açıklamaya başladı. Son olarak Esenler Erokspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan defans oyuncusu Aziz Aksoy'u kadrosuna katan Yeni Mersin İdman Yurdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, en son Esenler Erokspor takımıyla şampiyonluk yaşamış defans oyuncusu Aziz Aksoy'u Çaykur Rizespor'dan 1 yıllığına kiralamıştır" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kadroda yer alan orta saha oyuncularının büyük çoğunluğu ile yollarını ayıran ve orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Mersin ekibi, İstanbulspor'dan Abdurrahman Emek ve Keçiörengücü'nden Onur Erdem Beytaş ile anlaştı.

Kırmızı-lacivertliler 24 yaşındaki Onur Erdem Beytaş ile 2 yıllık sözleşme imzalarken. 21 yaşındaki Abdurrahman Emek ile 1 yıllık anlaşma sağladı. - MERSİN