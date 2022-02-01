TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23 hafta maçları yapılacak

Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 13.00'te başlayacak 23. hafta maçları şunlar:
Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
Darıca Gençlerbirliği-Bitexen Düzcespor (Darıca İlçe)
Alagöz Holding Iğdır FK- Bayrampaşaspor (Iğdır Şehir)
Siirt İl Özel İdaresi- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Siirt Atatürk-Seyircisiz)
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-İskenderunspor (Alanya Milli Egemenlik)
Kızılcabölükspor-52 Orduspor FK (Kızılcabölük Semt Sahası)
Hacettepespor- Kalecik FK (Yenimahalle Hasan Doğan)
68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor (Dağılgan)
Kuşadasıspor- Çarşambaspor (Kuşadası Özer Türk)
Kaynak: AA
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