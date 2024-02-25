TFF 3. Lig 4. Grup 21. Haftasında 23 Elazığ FK, Çatalcaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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TFF 3. Lig 4. Grup 21. Haftasında 23 Elazığ FK, Çatalcaspor'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig 4. Grup 21. Haftasında 23 Elazığ FK, Çatalcaspor\'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftasında 23 Elazığ FK, kendi sahasında karşılaştığı Çatalcaspor'u Talha'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta Şeyhmus Abdulkadir kırmızı kart gördü.

25.02.2024 17:19
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TFF 3. Lig 4. Grup 21. haftasında 23 Elazığ FK sahasında karşılaştığı Çatalcaspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Emre Küçük, Hakan Özler, Eren Hadak

23 Elazığ FK: Mert Topuz, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Metin Esmer, Güney Yılmaz (Eren dk. 76), Murat Kayalı, Emre Karadağ (Batuhan dk. 87), Hakan Çıtak, Arif Emre Eren (Enes dk. 46), Talha Aydemir (Doğukan dk. 46), Buğra Civek (Emirhan (dk. 64), Serdar Yıldırım

Çatalcaspor: Barış Başkan, Doğan Çamlı, Selahattin Seyhun (Ömer Faruk dk. 21), Mehmet Can Hazırcı, Ulaş Şimşek, İsmet Yazgan (Barış dk. 79), Bahri Can Avcı, Fatih Mehmet Ekinci (Ömer dk. 79), Alp Efe Kılınç, Murat Yılmaz, Fatih Balata (Muhammed Ebrar dk. 64)

Gol: Talha (dk. 4) (23 Elazığ FK)

Kırmızı kart: Şeyhmus Abdulkadir (dk. 45) (23 Elazığ FK)

Sarı kartlar: Murat, Emirhan, Talha (23 Elazığ), Fatih, Murat Yılmaz, Doğan, Muhammed Ebrar (Çatalcaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig 4. Grup 21. Haftasında 23 Elazığ FK, Çatalcaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig 4. Grup 21. Haftasında 23 Elazığ FK, Çatalcaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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