TFF 3. Lig 4. haftasında Karabük İdmanyurdu, deplasmanda Pazarspor\'u 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 4. haftasında Karabük İdmanyurdu, deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pazarspor, TFF 3. Lig'in 4. haftasında sahasında Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu. Karabük İdmanyurdu Spor'un golü 45. dakikada Hasan Türkyılmaz'ın penaltı vuruşuyla geldi.
TFF 3. Lig'in 4. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Ramazan Haymana, Yunus Yalçın, Emirhan Özdemir
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Alperen Çağlayan, Emre Akgün, Aykut Civelek, Abdullah Şahin (Yusuf Işık dk. 72), Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 61), Erhan Şengül (Gökdeniz Karahan dk. 86), Mete Han Genç, Aziz Demir (Denizalp Özdemir dk. 87), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 60), Ata Kurtuluş
Yedekler: Eren Girgin, Denizalp Özdemir, Seçkin Batuhan Fırıncı, Berat Kartal, Gökdeniz Karahan, Yusuf Işık, Efe Sayhan, V. Genç, Can Efe Bozacı, Cengiz Özuslu
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Karabük İdmanyurdu Spor: Berat Çelebi, Osman Boz, Tolga Mert Aslan, İlker Akar, Hasan Türkyılmaz (Mücahit Emre Sivri dk. 86), Mustafa Yorulmaz, Mevlüt Han Ekelik (Mehmet Kılınç dk. 16), Muhammed Kocatürk, Ahmet Sezer, Halil İbrahim Kaya (Berat Can Sebat dk. 84), Kaan Erdoğan (Özgür Özden Dağdelen dk. 69)
Yedekler: Furkan Çevik, Berat Can Sebat, Taner Yıldız, Mücahit Emre Sivri, Mert Çakmak, Furkan Kilik, Muhammed Eren Erdinç, Özgür Özden Dağdelen, Mehmet Kılınç
Teknik Direktör: Ayhan Akdoğan
Gol: Hasan Türkyılmaz (dk. 45 pen.) (Karabük İdmanyurdu Spor)
Sarı kartlar: Serhat Hazır, Emre Akgün, Berat Kartal, Aykut Civelek (Pazarspor), Kaan Erdoğan, Mustafa Yorulmaz, Mehmet Kılınç (Karabük İdmanyurdu Spor)
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