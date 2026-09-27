TFF 3. Lig 4. haftasında Karabük İdmanyurdu, deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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TFF 3. Lig 4. haftasında Karabük İdmanyurdu, deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig 4. haftasında Karabük İdmanyurdu, deplasmanda Pazarspor\'u 1-0 mağlup etti
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Pazarspor, TFF 3. Lig'in 4. haftasında sahasında Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu. Karabük İdmanyurdu Spor'un golü 45. dakikada Hasan Türkyılmaz'ın penaltı vuruşuyla geldi.

TFF 3. Lig'in 4. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Ramazan Haymana, Yunus Yalçın, Emirhan Özdemir

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Alperen Çağlayan, Emre Akgün, Aykut Civelek, Abdullah Şahin (Yusuf Işık dk. 72), Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 61), Erhan Şengül (Gökdeniz Karahan dk. 86), Mete Han Genç, Aziz Demir (Denizalp Özdemir dk. 87), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 60), Ata Kurtuluş

Yedekler: Eren Girgin, Denizalp Özdemir, Seçkin Batuhan Fırıncı, Berat Kartal, Gökdeniz Karahan, Yusuf Işık, Efe Sayhan, V. Genç, Can Efe Bozacı, Cengiz Özuslu

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Karabük İdmanyurdu Spor: Berat Çelebi, Osman Boz, Tolga Mert Aslan, İlker Akar, Hasan Türkyılmaz (Mücahit Emre Sivri dk. 86), Mustafa Yorulmaz, Mevlüt Han Ekelik (Mehmet Kılınç dk. 16), Muhammed Kocatürk, Ahmet Sezer, Halil İbrahim Kaya (Berat Can Sebat dk. 84), Kaan Erdoğan (Özgür Özden Dağdelen dk. 69)

Yedekler: Furkan Çevik, Berat Can Sebat, Taner Yıldız, Mücahit Emre Sivri, Mert Çakmak, Furkan Kilik, Muhammed Eren Erdinç, Özgür Özden Dağdelen, Mehmet Kılınç

Teknik Direktör: Ayhan Akdoğan

Gol: Hasan Türkyılmaz (dk. 45 pen.) (Karabük İdmanyurdu Spor)

Sarı kartlar: Serhat Hazır, Emre Akgün, Berat Kartal, Aykut Civelek (Pazarspor), Kaan Erdoğan, Mustafa Yorulmaz, Mehmet Kılınç (Karabük İdmanyurdu Spor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuHasan TürkyılmazPazarsporKarabükFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig 4. haftasında Karabük İdmanyurdu, deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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