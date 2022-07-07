TFF 3. Lig'de karşılaşmalar, 4 Eylül 'de başlayacak. İlk yarı maçları 18 Aralık 'ta tamamlanacak. İkinci yarı maçları ise 15 Ocak 2023'te başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Ardından play-off müsabakalarına geçilecek. TFF 3. Lig'de 13 ve 28. hafta karşılaşmaları, hafta içi oynanacak.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi - Son Dakika

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