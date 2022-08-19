Nevzat Kaya, "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı" - Son Dakika
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Nevzat Kaya, "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı"

19.08.2022 15:39
Nevzat Kaya, "Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı"

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Muşspor, yeni sezonda Serdar Sabuncu'ya emanet edilirken, Başkan Kaya, teknik direktörleri Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi.

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Muşspor, yeni sezonda Serdar Sabuncu'ya emanet edilirken, Başkan Kaya, teknik direktörleri Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi.

Başkan Nevzat Kaya, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladıklarını belirterek, "Teknik Direktörümüz Serdar Sabuncu ile yeni bir yola çıkıyoruz. Kendisi idealleri olan ve bizi başarıya götürebilecek bir isim. Güvendiğimiz için bu göreve layık gördük. Çok yakında Sayın Sabuncu ile Muşspor Futbol Akademisi'ni kuracağız. Bölgemizin parlayan yıldızı Muşspor'umuza her yerde her zaman sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Serdar Sabuncu ise Kaya'ya ve yöneticilere teşekkür ederek, "Muşspor'u hedeflerine taşımak için bu görevi kabul ettik. Hedefimiz şampiyonluk, takımımızı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Şehrimizin çocukları için ise farklı projelerimiz var. Başkanımızın çok önemli projeleri var ve bu projeleri hayata geçirme noktasında buluştuk. İnşallah Muşspor'u iyi noktalara taşımanın yanında karekterli isimleride futbolumuza kazandırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Serdar Sabuncu'nun ekibinde Serkan Baziya, Kadri Açılmış yardımcı antrenör, Burak Ediz kaleci antrenörü, Berkay Kaptan da Analiz ve Scout antrenörü olarak görev yapacak. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevzat Kaya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nevzat Kaya, 'Muşspor, Serdar Sabuncu ile yeni bir yolculuğa başladı' - Son Dakika

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