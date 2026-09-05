TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftasında Bigaspor, Uşakspor'u taraftarısız ağırlayacak

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ligin yeni ekibi Çanakkale temsilcisi Bigaspor ile Uşakspor yarın ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Biga İlyas Bayram Stadı'nda ev sahibi ekibin geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisinden mahrum olacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. İki ekip de bu maç öncesi yeni transferlerinin lisanslarını çıkarırken, Uşakspor'da İzmir Çoruhlu FK'dan alınan tecrübeli oyuncular Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan'a geçen sezon ara transferde İzmir ekibiyle amatör sözleşme imzaladıkları için amatör lisans çıktı.