TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftasında Bigaspor, Uşakspor'u taraftarısız ağırlayacak - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftasında Bigaspor, Uşakspor'u taraftarısız ağırlayacak

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni ekip Bigaspor, yarın saat 17.00'de Biga İlyas Bayram Stadı'nda Uşakspor ile karşılaşacak. Ev sahibi ekibin seyircisinden mahrum olacağı maç öncesi Uşakspor'un yeni transferleri Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan'a amatör lisans çıkarıldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ligin yeni ekibi Çanakkale temsilcisi Bigaspor ile Uşakspor yarın ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Biga İlyas Bayram Stadı'nda ev sahibi ekibin geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisinden mahrum olacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. İki ekip de bu maç öncesi yeni transferlerinin lisanslarını çıkarırken, Uşakspor'da İzmir Çoruhlu FK'dan alınan tecrübeli oyuncular Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan'a geçen sezon ara transferde İzmir ekibiyle amatör sözleşme imzaladıkları için amatör lisans çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftasında Bigaspor, Uşakspor'u taraftarısız ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftasında Bigaspor, Uşakspor'u taraftarısız ağırlayacak - Son Dakika
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