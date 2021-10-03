TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Karaman Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup'un 5. haftasında Elazığspor , Karaman Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

12 yıl sonra sahnelere dönen İmparator kazandığı para ile ağızları açık bıraktı! 5 konser için toplam 27 milyon TL alacak