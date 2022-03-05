TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0

05.03.2022 16:04
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, sahasında Sancaktepe FK'yı 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, sahasında Sancaktepe FK'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Doğukent

Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Vedat Güneş xx

Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı xx, Yiğitcan Erdoğan xx (Yüksel dk. 86), Mesut Saray xxx, Feyzullah Şahin Güneş xx, Zeki Korkmaz xx (Salih dk. 86 ?), Yağızcan Erdem xx (Ahmet Ertuğrul dk. 90 ?), Emre Akgün xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, Ahmet Ormanoğlu x (Ömer Faruk dk. 46 xxx), Yusuf Ensar Poyrazlı xxx (Emre dk. 90 ?), Recep Yurdakul xx

Sancaktepe FK: Ahmed Furkan Özdemir xx, Murat Akçay xx, Eyüp Ensar Aparı x (Orkun dk. 46 x), Edip Ahmet Çapoğlu xx, Ahmet Özkaya xx, Mert Yılmaz x (Doğan Atiz dk. 58 x), Ulaş Şimşek xx, Ahmet Yıldırım x (İdris Sefa dk. 58 x), Cemilcan Eryılmaz xx (Barış dk. 72 x), Kazım Birkan xx, Doğukan Bulut x (Emirhan dk. 58 x)

Goller: Ömer Faruk (dk. 47), Yusuf Ensar (dk. 62) (Elazığspor)

Kırmızı Kart: Murat Akçay (dk. 83) (Sancaktepe FK)

Sarı Kartlar: Yiğitcan, Feyzullah (Elazığspor), Ahmet Özkaya, Orkun (Sancaktepe FK) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0

YORUMLAR
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Futbol Federasyonu, Ahmet Ertuğrul, Sancaktepe, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 Sancaktepe FK: 0 - Son Dakika
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