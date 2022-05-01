TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2

01.05.2022 17:16
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup'un 37. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, evinde Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 37. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, evinde Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup etti.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Sabit Selvi xx, Semih Kocaman xx, Ömer Yasin Gezer xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Ali Karataş xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Muhammed Furkan Özhan xx (Murathan dk. 82 ?), Rasim Ertan Karlıdağ xxx (Ahmet Kutlu dk. 82 ?), Eren Çinkılınç xx, Abdullah Kasap xx (Ferhat dk. 74 x), Zülfücan Güncü xx (Ömer Faruk dk. 63 x), Sezer Kahraman xx, Fatih Kızılay xxx (İbrahim dk. 74 x), Seyid Ahmet Han xx, Kadir Taşoğlu xx

Kuşadasıspor: Bartu Kaya xx (Onur Muhammet dk. 75 x), Doğan Çamlı xx, Hayrullah Çelik xx, Ali Öztürk x (Yağız dk. 64 x), Emir Yazıcı xx, Önder Sezar Mangu xxx (Metin Arda dk. 64 x), Mehmet Bağlı xx, Cihangir Çağlıyan x (Muhammet Şahin dk. 46 x), Barış Sangur xx, Atakan Aybastı xx, Ömer Alp Kulga xxx

Goller: Rasim Ertan (dk. 32), Muhammed Furkan (dk. 52), Fatih Kızılay (dk. 72) (HD Elazığ Karakoçan FK), Ömer Sezar (dk. 50), Ömer Alp (dk. 56) (Kuşadasıspor)

Sarı Kartlar: Ferhat, Kadir Taşoğlu, İbrahim (HD Elazığ Karakoçan), Ömer Alp, Mehmet Bağlı, Doğan (Kuşadasıspor) - ELAZIĞ

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2

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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 Zonguldak Kömürspor: 2 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 Zonguldak Kömürspor: 2 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 1954 Kelkit Belediyespor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhammed Furkan, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 3 Kuşadasıspor: 2 - Son Dakika
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