TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

09.03.2022 16:24
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karaman Belediyespor, kendi sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karaman Belediyespor, kendi sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Talha Öztürk xx, Fatih Pazı xx, Sezgin Altun xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x (Selahattin dk. 64 x), Muhammed Ebrar x (Emrullah dk. 46 x), Ömer Faruk Taş x, Emirhan x, Ahmet Karaman x (Mehmet Emre dk. 77 ?), İsmail Hasan x, Burak Gürler x, Süleyman Okçu x (Abdullahi Ali Jama dk. 77 ?) Bekir x (Ahmet Fatih dk. 77 ?), Yunus x,

Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: Kıvanç xx, Mert Caymaz xx, Fuat xx, Samet xx, Tolga xxx (Sirac dk. 80 ?), Kerem xx, Mert Çölgeçen xx (Furkan dk. 57 x), Sefa xxx (Çağrı dk. 80 ?), Enes xx (Sergen dk. 57 x), Ömer Faruk Yılmaz xx, Osman xx (Tarık dk. 88 ?)

Gol: Sefa (dk. 3) (Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor)

Sarı kartlar: Fuat, Sergen, (Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor)

Kırmızı kart: İsmail Hasan (dk. 59) (Karaman Belediyespor) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1

YORUMLAR
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TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 Kalecik FK: 0 TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 1 Kalecik FK: 0

Arnavutköy Belediyesi, Futbol Federasyonu, Karaman, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: 1 - Son Dakika
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