TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

27.03.2022 16:13
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Ertan Başdağ xx, Kerem Kalkan xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Batuhan x (Abdullahi Ali Jama dk. 28 xx), Ömer Faruk x, Ahmet Fatih x (Emirhan dk. 46 x), Ahmet Karaman x, Emrullah x, Selahattin Enes x (Yunus dk. 65 x), Burak Gürler x, Süleyman x, Bekir x (Arda Kürşat dk. 74 x), Hami xx

Farsa Belediyespor: Ömürcan x, Ekrem x, Enver x, Emrah x, Mustafa x (Ozan Can dk. 88 ?), Ahmet Baykal x, Emre x (Onur dk. 88 ?), Ramazan x, Hüseyin x (Şahin Ali dk. 64 x), Tahir xxx, Yiğit x (Ömer dk. 46 x)

GolLER: Abdullahi Ali Jama (dk. 90), (Karaman Belediyespor), Tahir (dk. 66) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Hami, Arda Kürşat, Emirhan (Karaman Belediyespor), Ömürcan, Emrah, (Fatsa Belediyespor) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

YORUMLAR
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TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2 TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 F. Erbaaspor: 2 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Bergama Belediyespor: 3 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Bergama Belediyespor: 3

Futbol Federasyonu, Ahmet Fatih, Kemal Mert, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1 - Son Dakika
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