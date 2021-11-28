TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Orduspor 1967 SK: 4

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 4-0 mağlup oldu.

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar