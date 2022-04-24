TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Karaman FK: 2 - Son Dakika
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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Karaman FK: 2

24.04.2022 17:08
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Karaman FK: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Enes Berk Güçlü xx, Uğur Aydoğdu xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Emrah Öztürk dk. 79 ?), Mehmet Sefa Etöz x, Burak Temir x (Ahmet Hakan Demirli dk. 46 xx), Ali Sinan Gayla xx (Ali Mevran Ablak dk. 85 ?), Fatih Çakır 46 xx, Mustafa Acar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Mert Korkmaz x (Ahmet Ayhan dk. 46 xx), Onur Kızıltaş xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 62 xx), Umut Koray Öz xx

Karaman FK: Kemal Mert Özyiğit xxx, Ömer Faruk Taş xx, Ahmet Karaman xx, Selahattin Enes Kılıç xx (Emirhan Atilla dk. 85 ?), Abdullahi Ali Jama Telli xxx, Burak Gürler xx, Süleyman Okçu xx (Rıfat Merzifonluoğlu dk. 85 ?), Bekir Yücedağ xx (Emrullah Öz dk. 54 xx), Mehmet Emre Kurt xx, Hami Baytar xx (Batuhan Işık dk. 68 xx), Yunus Teke xx

Goller: Abdullahi Ali Jama Telli (dk. 16), (dk. 90+6 pen.) (Karaman FK)

Sarı Kartlar: Mehmet Sefa Etöz, Ahmet Ayhan (Osmaniyespor FK), Rıfat Merzifonluoğlu, Bekir Yücedağ, Hami Baytar, Emrullah Öz (Karaman FK) - OSMANİYE

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Karaman FK: 2
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Karaman FK: 2

YORUMLAR
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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Gümüşhanespor : 2 TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Gümüşhanespor : 2 TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2 TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 24Erzincanspor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Taşkınsoy, Karaman, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Karaman FK: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Karaman FK: 2 - Son Dakika
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