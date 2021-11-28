TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Formül Erbaaspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 14. Hafta maçında Osmaniyespor FK sahasında karşılaştığı Formül Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar