TFF 3. Lig Play-off 2. Turunda Tur Atlayan Takımlar Belli Oldu

TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş karşılaşmaları tamamlandı.
İkinci maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran Belediye Kütahyaspor, 52 Orduspor FK, Efeler 09 Spor ve Muş 1984 Muşspor tur atlayan ekipler oldu.
Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Efeler 09 Spor- Anadolu Üniversitesi: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 0-2
Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2
Muş 1984 Muşspor- Tokat Belediye Plevnespor: 1-1 (Uzatmalarda)
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