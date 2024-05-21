TFF 3. Lig play-off final müsabakalarının merkezleri ve programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 52 Orduspor FK- Çimentaş Elazığspor karşılaşması İstanbul'da, Merkür Jet Erbaaspor- Muş 1984 Muşspor müsabakası ise Eskişehir'de oynanacak.
Maçların programı şu şekilde:
1. ve 2. grup finalistleri:
25 Mayıs Cumartesi:
19.00 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor (RAMS Park)
3. ve 4. grup finalistleri:
26 Mayıs Pazar:
16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)
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