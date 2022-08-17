Malatya Arguvanspor kampa giriyor - Son Dakika
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Malatya Arguvanspor kampa giriyor

17.08.2022 13:08
Malatya Arguvanspor kampa giriyor

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Arguvanspor'un Kulüp Basın Sözcüsü Ali İmran Marasalı, yeni sezon hazırlıkları öncesi takımın Afyonkarahisar'da kampa gireceğini söyledi.

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Arguvanspor'un Kulüp Basın Sözcüsü Ali İmran Marasalı, yeni sezon hazırlıkları öncesi takımın Afyonkarahisar'da kampa gireceğini söyledi.

Marasalı, kulüp olarak yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini, takımın sezon hazırlıkları çerçevesinde kampa gireceğini söyledi.

Transfer çalışmaları çerçevesinde listelerinde yer alan oyuncularla anlaşma sağladıklarını aktaran Marasalı, "Transferimizi yüzde 95 tamamladık. Görüştüğümüz bazı oyuncular var, bu oyuncularla da kısa süre içerisinde anlaşmayı planlıyoruz. Anlaşma yaptığımız oyuncularla kampta sözleşme imzalayacağız" dedi.

Marasalı, takımın Perşembe günü Afyonkarahisar'da kampa gireceğini ifade ederek, "Takımımız ilk etap çalışmalarını Malatya'da gerçekleştirdi. Yeni sezon hazırlıkları öncesinde takımımız 2 Eylül'e kadar kamp çalışması yapacak. Sonrasında 3 Eylül'de Akhisarspor ile oynayacağımız maç için Manisa'ya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Maçlarımızı Yeşiltepe'de oynayacağız"

Takımın iç saha maçlarını Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynayacağını da ifade eden Marasalı, "Takımımızı sezona en iyi şekilde hazırlamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu anlamda kamp çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Listemizde bulunan oyuncularla büyük oranda anlaştık. Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz sürüyor. O oyuncuları da kadromuza katıp, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu anlamda yeni sezonla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. İç saha maçlarımızı Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Sahada oynayacağız. Bu anlamda şehir merkezinde bir tesis arayışımız vardı. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile görüştük ve Yakınca'da bulunan tesisle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bu konuda da net bir kararın verilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali İmran, Karahisar, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Arguvanspor kampa giriyor - Son Dakika

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