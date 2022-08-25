Karşıyaka şampiyonlukta favori - Son Dakika
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Karşıyaka şampiyonlukta favori

25.08.2022 10:33
Karşıyaka şampiyonlukta favori

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre grupta şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre grupta şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda. Sitede yeni transferler, kadro değerlerine ve takımların hedeflerine göre yapılan sıralamaya göre grupta Karşıyaka ve Belediye Kütahyaspor'un şampiyonluklarına yüzde 80 oran veriliyor. Kaf-Kaf ve Kütahya'yı, şampiyonluk ihtimallerine yüzde 75 oran verilen Mersin İdman Yurdu ve 52 Orduspor izliyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka şampiyonlukta favori - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka şampiyonlukta favori - Son Dakika
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