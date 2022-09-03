Karşıyaka sezonu açıyor - Son Dakika
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Karşıyaka sezonu açıyor

03.09.2022 11:44
Karşıyaka sezonu açıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, ilk maçında yarın Nevşehir Belediyespor'a konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, ilk maçında yarın Nevşehir Belediyespor'a konuk olacak. Nevşehir 3 Nolu Çim Saha'daki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Sezon öncesi as kadrosunu büyük oranda koruyup 6 takviye yapan yeşil-kırmızılı ekip, transfer yasağını açarak yeni oyuncularının lisanslarını da çıkardı. Kaf-Kaf'ta ilk hafta geçen sezondan 1 maçlık cezası bulunan Ertuğrul ile ücretine zam isteyip kadro dışı kalan Samican forma giymeyecek. Sezona iyi hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Erman Güraçar, "Lig maratonuna iyi başlayıp işi bitirmek istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çocuk İzleme Merkezi, Karşıyaka, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka sezonu açıyor - Son Dakika

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