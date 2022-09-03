Karşıyaka sezonu açıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, ilk maçında yarın Nevşehir Belediyespor'a konuk olacak. Nevşehir 3 Nolu Çim Saha'daki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Sezon öncesi as kadrosunu büyük oranda koruyup 6 takviye yapan yeşil-kırmızılı ekip, transfer yasağını açarak yeni oyuncularının lisanslarını da çıkardı. Kaf-Kaf'ta ilk hafta geçen sezondan 1 maçlık cezası bulunan Ertuğrul ile ücretine zam isteyip kadro dışı kalan Samican forma giymeyecek. Sezona iyi hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Erman Güraçar, "Lig maratonuna iyi başlayıp işi bitirmek istiyoruz" dedi.
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